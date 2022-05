Marco Maccarini ha una nemica: “Buffone, fai solo ca**ate”, è guerra aperta in Honduras (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è cominciata nel migliore dei modi l’esperienza di Marco Maccarini all’Isola dei Famosi: ormai è guerra aperta con la naufraga Il naufrago Marco Maccarini (screenshot sito Isola)Marco Maccarini è tra gli ultimi concorrenti che sono sbarcati all’Isola dei Famosi per rendere più numeroso il gruppo di naufraghi dopo la scelta di prolungare il reality. Dopo i primi giorni di adattamento, la gara per il naufrago è ufficialmente cominciata. La sua presenza non è stata però accolta bene da tutti in quanto la compagna di avventura Carmen Di Pietro sembra non apprezzarlo particolarmente. Nel corso dell’ultimo daytime è andato in onda un vero e proprio scontro tra i due protagonisti del reality. Anche Edoardo Tavassi ha però avuto qualcosa da ridire sul ... Leggi su direttanews (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è cominciata nel migliore dei modi l’esperienza diall’Isola dei Famosi: ormai ècon la naufraga Il naufrago(screenshot sito Isola)è tra gli ultimi concorrenti che sono sbarcati all’Isola dei Famosi per rendere più numeroso il gruppo di naufraghi dopo la scelta di prolungare il reality. Dopo i primi giorni di adattamento, la gara per il naufrago è ufficialmente cominciata. La sua presenza non è stata però accolta bene da tutti in quanto la compagna di avventura Carmen Di Pietro sembra non apprezzarlo particolarmente. Nel corso dell’ultimo daytime è andato in onda un vero e proprio scontro tra i due protagonisti del reality. Anche Edoardo Tavassi ha però avuto qualcosa da ridire sul ...

