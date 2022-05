LIVE Virtus Bologna-Tortona 77-73, Playoff basket 2022 in DIRETTA: Belinelli on fire, la Virtus batte in volata Tortona e conquista gara-1! (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:50 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amici di OA Sport, per averci seguito. Buonanotte ed un saluto sportivo! Che partita alla Segafredo Arena: dopo 40? di autentica battaglia, la Virtus Bologna fatica ma vince 77-73 su Tortona e si porta sull’1-0 nella serie delle semifinali! Marco Belinelli trascina i suoi con ben venticinque punti, con 13 di Jaiteh e la doppia doppia sfiorata da Tornike Shengelia (11 punti e 9 rimbalzi). Top scorer per Tortona Jamarr Sanders con 16 punti, con la Bertram che è riuscita a toccare anche il +6, ma non è bastato di fronte all’orgoglio dei Campioni d’Italia. Si ritorna in ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:50 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amici di OA Sport, per averci seguito. Buonanotte ed un saluto sportivo! Che partita alla Segafredo Arena: dopo 40? di autentica battaglia, lafatica ma vince 77-73 sue si porta sull’1-0 nella serie delle semifinali! Marcotrascina i suoi con ben venticinque punti, con 13 di Jaiteh e la doppia doppia sfiorata da Tornike Shengelia (11 punti e 9 rimbalzi). Top scorer perJamarr Sanders con 16 punti, con la Bertram che è riuscita a toccare anche il +6, ma non è bastato di fronte all’orgoglio dei Campioni d’Italia. Si ritorna in ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Tortona 47-53 gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Tortona 45-49 gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Tortona 38-41 gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Tortona 14-8 Playoff basket 2022 in DIRETTA: break in apertura dei bolognesi gli ospiti provano… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Tortona 14-8 Playoff basket 2022 in DIRETTA: break in apertura dei bolognesi gli ospiti provano… -