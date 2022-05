LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale! Due corse in una (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 16.41 E’ una salita pedalabile, le pendenze consentono di salire regolari. Difficile vedere distacchi tra gli uomini di classifica, ma non sono escluse sorprese. 16.40 Tonelli, Vendrame, Schmid, Bouwman e Valter si giocano la tappa a 6 km dall’arrivo. Due italiani, uno svizzero, un olandese ed un ungherese. A 8’43” il gruppo maglia rosa, dove è tornata davanti la Ineos. 16.39 Il transito al traguardo volante, con i relativi abbuoni: 1 TONELLI Alessandro 3” 2 VENDRAME Andrea 2” 3 BOUWMAN Koen 1” 16.38 Vendrame è il più veloce dei cinque davanti, ma dovrà essere bravo a non farsi staccare. Di sicuro lo svizzero Schmid proverà a staccare tutti. 16.37 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 16.41 E’ unapedalabile, le pendenze consentono di salire regolari. Difficile vedere distacchi tra gli uomini di classifica, ma non sono escluse sorprese. 16.40 Tonelli, Vendrame, Schmid, Bouwman e Valter si giocano laa 6 km dall’arrivo. Due italiani, uno svizzero, un olandese ed un ungherese. A 8’43” il gruppo maglia rosa, dove è tornata davanti la Ineos. 16.39 Il transito al traguardo volante, con i relativi abbuoni: 1 TONELLI Alessandro 3” 2 VENDRAME Andrea 2” 3 BOUWMAN Koen 1” 16.38 Vendrame è il più veloce dei cinque davanti, ma dovrà essere bravo a non farsi staccare. Di sicuro lo svizzero Schmid proverà a staccare tutti. 16.37 ...

ilcapoced : Giro d’Italia, s19. ???? LIVE! ?? Attila Valter @ 5.50 (0.25 u) Andrea Vendrame @ 8.50 (0.25 u) - EduarRock : RT @giroditalia: ???? We are back in Italy. 24 km to go...The Maglia Rosa group is 7'13' from the lead. ???? Siamo tornati in Italia. 24 km al… - kenig_vl_lenta : RT @giroditalia: ???? We are back in Italy. 24 km to go...The Maglia Rosa group is 7'13' from the lead. ???? Siamo tornati in Italia. 24 km al… - giroditalia : ???? We are back in Italy. 24 km to go...The Maglia Rosa group is 7'13' from the lead. ???? Siamo tornati in Italia. 2… - lillydessi : LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: a breve il via - OA Sport -