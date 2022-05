Le Iene | Belen sui social lascia tutti a bocca aperta e poi su De Martino | “In realtà io …”

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sono ormai diversi anni che Stefano DeRodriguez si trovano al centro del gossip per la loro vita sentimentale. I due si sono presi eti più volte e da un po’ di tempo sembrerebbero essere tornati insieme. Nel corso della puntata de Leandata in onda nella serata di mercoledì 25 maggioha risposto in modo provocatorio al tweet di un utente su Stefano De. E proprio le sue parole hanno fatto sorridere molte persone. L’amore tra Stefano eDa quando Stefano DeRodriguez si sono conosciuti hanno fatto molta fatica a stare lontani l’uno dall’altra. I due poco dopo il loro incontro sono diventati genitori del piccolo Santiago ma nonostante il grande amore che li ha uniti ...

Advertising

GiusCandela : Domani De Martino ospite a Le Iene condotto da Belen, prima ospitata dopo ritorno di fiamma. Venerdì a Domenica In… - infoitcultura : Le Iene, niente incontro tra Belen e Stefano De Martino - infoitcultura : (19:30) De Martino a Le Iene, Belen 'è tornato da me perché..' - gossip_t7 : #StefanoDeMartino a #LeIene con #BelenRodriguez : 'Essere normali è bello' - Cosmopolitan_IT : «L’ordinarietà è importante. Senza di lei, senza un termine di paragone, lo straordinario non potrebbe esistere» -

L'ospitata di Stefano De Martino a Leera molto attesa, vederee il giudice di Amici nello stesso programma era un'occasione molto ghiotta per i fan della coppia e gli amanti del gossip. I ...Stefano De Martino eRodriguez insieme a LeE' da mesi ormai che si parla di un ritorno di fiamma tra i due, anche se ad oggi non sembra ci sia stata una comunicazione ufficiale da parte ...“Ho visto Stefano De Martino dietro le quinte con la cravattina, vestito da Iena Stefano De Martino ospite a le Iene, ma non accanto a Belen Rodriguez. Il pubblico aveva grandi aspettative dall’ospita ...“Ho visto Stefano De Martino dietro le quinte con la cravattina, vestito da Iena. De Martino torna da Belen Lo rovino, ti giuro” afferma Mammuccari poco prima l’ingresso di De Martino “Sta per arriva ...