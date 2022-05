Kim Kardashian chiede scusa alla sua famiglia per Kanye West (Di venerdì 27 maggio 2022) In uno degli ultimi episodi del reality "The Kardashians", la star e imprenditrice si scusa un po' con tutti e reagisce al nuovo pezzo di Ye Kim Kardashian non soffre più della pressione emotiva causata dall’ormai ex marito Kanye West. La star dei reality e imprenditrice, in uno degli ultimi episodi di “The Kardashians”, la serie tv prodotta da Hulu, ha risposto ironicamente ad una probabile nuova canzone di Kanye West che potrebbe ferirla, … Leggi su it.mashable (Di venerdì 27 maggio 2022) In uno degli ultimi episodi del reality "Thes", la star e imprenditrice siun po' con tutti e reagisce al nuovo pezzo di Ye Kimnon soffre più della pressione emotiva causata dall’ormai ex marito. La star dei reality e imprenditrice, in uno degli ultimi episodi di “Thes”, la serie tv prodotta da Hulu, ha risposto ironicamente ad una probabile nuova canzone diche potrebbe ferirla, …

