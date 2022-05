Il cinema è un grande ponte

(Di venerdì 27 maggio 2022) «Tutte le arti sono potenti per unire le culture, ma la Settima ha una forza tutta sua, un collante universale». E se lo dice lui possiamo crederci: Mohammed Al Turki è riuscito ad accendere lo schermo in Arabia Saudita, e ora è arrivato a Cannes

Advertising

laurapetrarca2 : RT @MarcoRizzoPC: Ciao Ray. Ci hai fatto vedere un grande cinema. - greenstewart15 : RT @_shootae_: ma che esperienza mistica devono aver passato le persone che hanno visto questa scena al cinema in HD sul grande schermo con… - MauCos80 : RT @ItalyinBolivia: Ieri si è svolta con successo l'inaugurazione del Festival del Cinema Europeo! Potrete approfittare di questa grande li… - Tundra79646352 : RT @MarcoRizzoPC: Ciao Ray. Ci hai fatto vedere un grande cinema. - polacesky : Addio a #RayLiotta Protagonista del Grande Cinema che se ne va . -

Agenzia ANSA

Una mostra dal titolo diattualità, Contagion, ma che nulla ha a che fare con la pandemia. Il 31 maggio, alle ore 16.30, alla Casa dela Villa Borghese, Sala Kodak, a Roma sarà presentato il progetto proposto e ...Ascolta questo articolo Un fulmine a ciel sereno, se ne va una star americana delmondiale, Ray Liotta di Goodfellas , all'età di 67 anni , andandosene serenamente nel sonno. ...film di... Mostre: in Thailandia un viaggio nel cinema italiano La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno sconvolgendo il mondo del cinema ed i fan dell'attore. È un lutto che fa male quello confermato nella giornata del 26 maggio.Deceduto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per girare un film. Era prossimo alle nozze con Jacy Nittolo ...