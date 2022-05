Fernet-Branca Coin | la moneta speciale dei bartender

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ci sono tradizioni che vengono dimenticate velocemente e tradizioni che, al contrario, diventano nel tempo così consolidate da legare le persone come in una grande famiglia. Lo sa beneche, nel 2013, per celebrare quella che era diventata un’abitudine tra idi San Francisco, decise di coniare la prima. E ci vide lungo. Ma quale significato profondo si nasconde dietro quella che apparentemente è una semplice? Quale momento vuole celebrare? Le origini della tradizione Era consuetudine, tra i, chiudere il turno con uno shot dell’amatissimo amaro. Questo semplice gesto, che nel tempo divenne un vero e proprio rituale, era conosciuto come “la ...