F1 | Fernando Alonso | “Montecarlo non è un circuito come gli altri Puntiamo a una buona posizione in griglia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo una prima sessione di prove libere complicata (e non poco) per, in occasione del Gran Premio di2022, lo spagnolo ha nettamente incrementato il proprio passo nel pomeriggio odierno a. Se, infatti, nelle FP1non è andato oltre il tredicesimo tempo, l’evidente miglioramento mostrato dallo spagnolo nella sessione successiva gli ha concesso di migliorare il proprio personale e terminare le FP2 all’ottavo posto, con il suo miglior giro chiuso in 1:13.912. Queste le parole del pilota della Alpine al termine delle prove libere, riportate da motor.es: “non è ungli, non puoi permetterti un minimo errore ma è fantastico guidare qui, con una costante scarica di ...