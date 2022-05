Draghi sente Putin “Ho chiesto lo sblocco del grano ma niente spiragli di pace” (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – Conferenza stampa di una decina di minuti per il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Diversi i temi trattati da Draghi che si è detto provato da una giornata ricca di appuntamenti, ad iniziare dall’incontro con il presidente algerino durante il quale “sono stati firmati molti accordi e si sono esaminati un lungo elenco di progetti che si possono intraprendere insieme”. Una collaborazione che “prevede una serie di opportunità per le società del nostro paese e una grande apertura del presidente algerino per una cooperazione molto più estesa che in passato”, ha spiegato. Nel pomeriggio invece Draghi ha telefonato a Putin per tentare di trovare una soluzione per sbloccare il grano che oggi è nei depositi ucraini: “la crisi alimentare in alcuni paesi è già presente e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – Conferenza stampa di una decina di minuti per il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario. Diversi i temi trattati dache si è detto provato da una giornata ricca di appuntamenti, ad iniziare dall’incontro con il presidente algerino durante il quale “sono stati firmati molti accordi e si sono esaminati un lungo elenco di progetti che si possono intraprendere insieme”. Una collaborazione che “prevede una serie di opportunità per le società del nostro paese e una grande apertura del presidente algerino per una cooperazione molto più estesa che in passato”, ha spiegato. Nel pomeriggio inveceha telefonato aper tentare di trovare una soluzione per sbloccare ilche oggi è nei depositi ucraini: “la crisi alimentare in alcuni paesi è già pree ...

