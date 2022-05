**Diritti: Letta, 'avanti con ddl Zan e cittadinanza, possibile ok entro legislatura'** (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Io non ne posso più di sentire, ogni volta che noi facciamo un atto per rilanciare il ddl Zan, il solito ritornello 'ma occupatevi di lavoro': diritti civili e sociali vanno insieme, sono il cuore del Paese che noi amamiamo, un Paese che deve avanzare sui diritti civili". Così Enrico Letta con Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta. "Altro tema è approvare entro la fine della legislatura la legge sulla cittadinanza, una legge che dia risposte a quei tanti italiani -perche sono italiani- a cui va data una risposta inclusiva e forte. E tutto questo non è in alternativa a batterci per diritti sociali, per il lavoro, i giovani, le donne". Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Io non ne posso più di sentire, ogni volta che noi facciamo un atto per rilanciare il ddl Zan, il solito ritornello 'ma occupatevi di lavoro': diritti civili e sociali vanno insieme, sono il cuore del Paese che noi amamiamo, un Paese che deve avanzare sui diritti civili". Così Enricocon Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta. "Altro tema è approvarela fine dellala legge sulla, una legge che dia risposte a quei tanti italiani -perche sono italiani- a cui va data una risposta inclusiva e forte. E tutto questo non è in alternativa a batterci per diritti sociali, per il lavoro, i giovani, le donne".

