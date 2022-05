Covid oggi Italia, Iss: “Curva in netta discesa” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – La Curva di Covid in Italia “appare finalmente nettamente in discesa rispetto alle ultime settimane”. A illustrare l’andamento della situazione epidemiologica in Italia è Anna Teresa Palamara, direttore Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel video di commento al monitoraggio settimanale Covid-19 ministero della Salute-Iss. Questo trend, ha spiegato Palamara, “è confermato dall’incidenza che è di 261 casi nell’ultima settimana per 100.000 abitanti. La stima nazionale dell’indice Rt è nettamente sotto 1, con l’Rt sintomi a 0,88 e l’Rt ospedalizzazioni a 0,83”. Quanto al valore dell’Rt ‘augmented’, proiettato in avanti di una settimana, il dato risulta leggermente più alto a 0,90. “Se diamo uno sguardo a quello che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Ladiin“appare finalmentemente inrispetto alle ultime settimane”. A illustrare l’andamento della situazione epidemiologica inè Anna Teresa Palamara, direttore Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel video di commento al monitoraggio settimanale-19 ministero della Salute-Iss. Questo trend, ha spiegato Palamara, “è confermato dall’incidenza che è di 261 casi nell’ultima settimana per 100.000 abitanti. La stima nazionale dell’indice Rt èmente sotto 1, con l’Rt sintomi a 0,88 e l’Rt ospedalizzazioni a 0,83”. Quanto al valore dell’Rt ‘augmented’, proiettato in avanti di una settimana, il dato risulta leggermente più alto a 0,90. “Se diamo uno sguardo a quello che ...

