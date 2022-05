Caltagirone si dimette dal consiglio Generali con effetto immediato

(Di venerdì 27 maggio 2022) Francesco Gaetanosi è dimesso dal Cda dicon. Le motivazioni non sono state rese note. Lo si legge in una nota della compagnia di Trieste. Alla data...

sole24ore : #Generali, #Caltagirone si dimette dal cda - MKT_INS : Francesco Gaetano Caltagirone, consigliere di amministrazione non indipendente, si è dimesso dal Consiglio con effe… - InsuranceTrade : Su Insurance Daily di oggi: - Il pedone può essere responsabile esclusivo - Caltagirone si dimette ancora - Veriz… - Dealflower1 : Caltagirone si dimette dal cda di Generali Scopri di più - paolettami : RT @classcnbc: +++ Assicurazioni #Generali: si dimette Francesco Gaetano #Caltagirone+++ -

Francesco Gaetanosidal CdA di Generali: cosa è successo L'imprenditore romano ha lasciato con effetto immediato il ruolo di L'articolo Generali senza pace,sidal CdA: cosa è ...Lo scontro sui comitati interni Nei giorni successivi all'assemblea,non aveva risparmiato critiche al funzionamento della governance di Generali arrivando a rifiutare, lo scorso 12 ...Il consigliere di amministrazione non indipendente si è dimesso dal Consiglio con effetto immediato. Le motivazioni non sono ancora state rese note ...A dare la notizia è la stessa società, con un comunicato in cui precisa che le motivazioni non sono state rese note.