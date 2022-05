Buste di plastica vietate. Sequestrati mezzo milione di pezzi (Di venerdì 27 maggio 2022) Nell’ambito di una specifica campagna di controlli, incentrata sulla verifica delle borse di plastica poste in commercio, i cosiddetti “shoppers”, militari delle Stazioni Carabinieri Forestale della provincia ionica, coordinati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, hanno svolto un’attività di controllo nel mercato rionale “Lucania” sito a Taranto tra Corso Italia e Via Emilia. Sono stati passati al setaccio i banchi alimentari presenti all’interno del mercato, circa una quarantina, dove sono state rinvenute, oltre a quelle legali, numerose borse di plastica non conformi alla normativa vigente. In alcuni casi erano esposte al pubblico Buste conformi, mentre quelle illegali erano “nascoste” sotto il bancone della cassa o tra le cassette di legno, per poi ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 27 maggio 2022) Nell’ambito di una specifica campagna di controlli, incentrata sulla verifica delle borse diposte in commercio, i cosiddetti “shoppers”, militari delle Stazioni Carabinieri Forestale della provincia ionica, coordinati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, hanno svolto un’attività di controllo nel mercato rionale “Lucania” sito a Taranto tra Corso Italia e Via Emilia. Sono stati passati al setaccio i banchi alimentari presenti all’interno del mercato, circa una quarantina, dove sono state rinvenute, oltre a quelle legali, numerose borse dinon conformi alla normativa vigente. In alcuni casi erano esposte al pubblicoconformi, mentre quelle illegali erano “nascoste” sotto il bancone della cassa o tra le cassette di legno, per poi ...

