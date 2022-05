Bosch - Un futuro a idrogeno per le sportive endotermiche (Di venerdì 27 maggio 2022) Un futuro per le sportive senza elettrificazione, ma con l'idrogeno: è questa la prospettiva illustrata dal presidente di Bosch Engineering nella conferenza di apertura del Motor Valley Fest di Modena. Un segnale forte, quello lanciato dalla multinazionale tedesca alla culla della passione motoristica italiana. Nonostante le intenzioni della Commissione europea - orientata a bandire la vendita di auto endotermiche dal 2035, creando un potenziale terremoto nel settore - la nicchia delle sportive (e soprattutto delle supercar) potrebbe infatti trovare nuove strade per rimanere fedele alle proprie radici, fatte prima di tutto di emozioni, sound e coinvolgimento di guida. La Bosch non crede a una strada unica per l'evoluzione tecnologica, specie in un segmento in cui il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 27 maggio 2022) Unper lesenza elettrificazione, ma con l': è questa la prospettiva illustrata dal presidente diEngineering nella conferenza di apertura del Motor Valley Fest di Modena. Un segnale forte, quello lanciato dalla multinazionale tedesca alla culla della passione motoristica italiana. Nonostante le intenzioni della Commissione europea - orientata a bandire la vendita di autodal 2035, creando un potenziale terremoto nel settore - la nicchia delle(e soprattutto delle supercar) potrebbe infatti trovare nuove strade per rimanere fedele alle proprie radici, fatte prima di tutto di emozioni, sound e coinvolgimento di guida. Lanon crede a una strada unica per l'evoluzione tecnologica, specie in un segmento in cui il ...

Advertising

LaNotifica : Bosch presenta le soluzioni per le officine connesse del futuro - ItaliaNotizie24 : Bosch presenta le soluzioni per le officine connesse del futuro - AgrigentoTv : Bosch presenta le soluzioni per le officine connesse del futuro - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Bosch presenta le soluzioni per le officine connesse del futuro - - QdSit : Bosch presenta le soluzioni per le officine connesse del futuro La divisione Automotive Aftermarket di Bosch è prot… -