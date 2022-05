Biagio Antonacci a FQMagazine: “Ho avuto un figlio più per fatalità che per coraggio. Ci abbiamo provato senza risultati, poi ci siamo trasferiti in campagna…” (Di venerdì 27 maggio 2022) Sereno, sorridente, in pace con sé stesso più che mai. Incontriamo Biagio Antonacci al terrazzo della sua casa discografica Sony per parlare non solo del suo nuovo singolo “Seria”, candidato già a tormentone estivo, ma per tracciare un bilancio delle sua vita totalmente cambiata in questi due anni e mezzo di pandemia. Con la compagna Paola ha avuto Carlo, nato il 20 dicembre 2021. Il terzo figlio dopo il cantautore Paolo, che ora ha 26 anni, e dello speaker di Radio Zeta Giovanni, che ne ha 20. A loro si aggiunge la figlia di Paola, Benedetta. Una guerra in corso, la pandemia, l’incertezza economica. Hai fatto un figlio lo stesso. È stato un atto di coraggio?Più che atto di coraggio direi fatalità. Ce lo spieghi?Con la mia compagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Sereno, sorridente, in pace con sé stesso più che mai. Incontriamoal terrazzo della sua casa discografica Sony per parlare non solo del suo nuovo singolo “Seria”, candidato già a tormentone estivo, ma per tracciare un bilancio delle sua vita totalmente cambiata in questi due anni e mezzo di pandemia. Con la compagna Paola haCarlo, nato il 20 dicembre 2021. Il terzodopo il cantautore Paolo, che ora ha 26 anni, e dello speaker di Radio Zeta Giovanni, che ne ha 20. A loro si aggiunge la figlia di Paola, Benedetta. Una guerra in corso, la pandemia, l’incertezza economica. Hai fatto unlo stesso. È stato un atto di?Più che atto didirei. Ce lo spieghi?Con la mia compagna ...

Advertising

BiagioAntonacci : La condizione dell’amore più autentico è il rispetto della libertà altrui. “Seria” è un Invito ad assumersi le resp… - BiagioAntonacci : Venerdì arriva “Seria” il mio nuovo singolo. Una seria dichiarazione d’intenti pura… Presalvala ora ????… - FQMagazineit : Biagio Antonacci a FQMagazine: “Ho avuto un figlio più per fatalità che per coraggio. Ci abbiamo provato senza risu… - CatelliRossella : Biagio Antonacci torna dopo due anni, 'ho ripreso il mio tempo' - Musica - ANSA - fabiofiumeNa : Out now, su @AllMusicItalia la mia videointervista a @BiagioAntonacci che ci presenta il nuovo singolo #Seria e… -