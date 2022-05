Barcellona | Koeman ricorda | 'Volevano mandare in prestito Pedri | mi opposi dopo due allenamenti'

(Di venerdì 27 maggio 2022) L'ex allenatore delRonaldha parlato a margine dell'evento AK Coaces' World: ecco le sue parole su. "Quando so...

Non solo sacrifici e difficoltà però ci sono state nell'esperienza dial, come il tecnico sottolinea quando racconta della scoperta del talento Pedri : 'Mi sono stati sufficienti ...(getty images) tutte le notizie dipedriLeggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona, ha partecipato all'evento "AK Coache's World", organizzato da Aitor Karanka. L'olandese ha parlato anche del primo incontro con Pedri: "Quando sono arriv ...L’ex. allenatore del Barcellona Ronald Koeman, nel corso di un congresso dell’AK Coache’s World, è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina dei blaugrana. “Chiunque sia all’interno del Ba ...