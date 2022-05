Asp Ragusa, presentati i nuovi progetti del servizio civile digitale (Di venerdì 27 maggio 2022) Ragusa – Alla presenza del direttore generale, Angelo Aliquò, del direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, del direttore sanitario del P.O. “Maria Paternò Arezzo”, nella mattinata di ieri, Piero Mandarà – responsabile SCU – ASP Ragusa ha presentato – alla presenza dei nuovi volontari – l’avvio dei progetti di servizio civile digitale. Il direttore generale, salutando i ragazzi ha sottolineato – «L’Azienda tiene molto a queste attività perché si tratta di progetti non fine a se stessi bensì rappresentano un’importante parte di una visione più ampia e diversa della sanità».Ha ribadito, ancora che – «il servizio sanitario pubblico è la più grande opera pubblica che abbiamo e dobbiamo custodirlo ricordando che tutti i cittadini ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 27 maggio 2022)– Alla presenza del direttore generale, Angelo Aliquò, del direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, del direttore sanitario del P.O. “Maria Paternò Arezzo”, nella mattinata di ieri, Piero Mandarà – responsabile SCU – ASPha presentato – alla presenza deivolontari – l’avvio deidi. Il direttore generale, salutando i ragazzi ha sottolineato – «L’Azienda tiene molto a queste attività perché si tratta dinon fine a se stessi bensì rappresentano un’importante parte di una visione più ampia e diversa della sanità».Ha ribadito, ancora che – «ilsanitario pubblico è la più grande opera pubblica che abbiamo e dobbiamo custodirlo ricordando che tutti i cittadini ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #aspragusa #serviziocivileuniversale Asp Ragusa, presentati i nuovi progetti del servizio civile… - MedexTV : Presentati i nuovi progetti del servizio civile digitale dell’Asp Ragusa - in_sanitas : Asp di Ragusa, al via concorso per 26 posti: ecco tutti i dettagli - Per titoli ed esami, prevede l'assunzione di d… - MedexTV : ASP Ragusa: nuovo modello di cura per i pazienti oncologici ed ematologici - AlfioGiulio : RT @FNPCISLSicilia: Convenzione tra Sindacati e ASP Ragusa @AlfioGiulio @FnpCisl @polizzi_vito @CislSicilia -