Ascolti tv | Don Matteo da record | i numeri straordinari dell' ultima puntata

Advertising

Patrizia2233 : RT @bellicapelli15: Ascolti tv giovedì 26 maggio 2022: Don Matteo 13 chiude a 6.2 milioni - see_lallero : RT @tvblogit: Ascolti tv giovedì 26 maggio 2022: Don Matteo chiude col botto - bellicapelli15 : Ascolti tv giovedì 26 maggio 2022: Don Matteo 13 chiude a 6.2 milioni - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 26 maggio 2022: boom ancora per Don Matteo, solo Poveri ma ricchissimi sopra il milione… - zazoomblog : Ascolti tv 26 maggio 2022: Don Matteo-Bova chiude alla grande e spazza via tutti - #Ascolti #maggio #2022: #Matteo… -

tv, ieri sera:Matteo vs Poveri ma ricchissimi. Auditel ieri sera, 26 maggio 2022 Sfida Rai1 e Canale 5:Matteo boom per il finale con tanto di bacio. Rai 1:Matteo , il gran ...Matteo 14 non è ancora stato ufficializzato , ma gliparlano chiaro : il pubblico ha premiato l'ingresso di Raoul Bova con numeri record. Il finale di stagione ha fatto registrare 6.2 ...6,2 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 1,6 milioni per il film di Canale 5 ...Boom per l’ultima puntata di Don Matteo 13. La fiction che ha segnato il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova ha registrato ...