A Hawkins arriva l'horror, ma l'effetto nostalgia anni '80 funziona ancora a meraviglia (Di venerdì 27 maggio 2022) E venne il giorno della quarta stagione di Stranger Things 4, dopo tre anni di latitanza torna oggi la serie culto di Netflix che fonde con successo fantascienza, horror, avventura, period drama e teen. Ma non tutta tutta, solo la prima parte composta da 7 episodi; gli ultimi due arriveranno il 1 luglio. Per tenere fede al format che l’ha resa popolare, si fa più complessa, più spaventosa, più citazionista, più nostalgica e quasi monumentale, gonfiando in dimensioni colossali contenuti, forma e durata. L’ultima puntata, di un’ora e quaranta, è a tutti gli effetti un film: la versione seriale del tipico blockbuster estivo da drive-in americano. In più, come il loro pubblico anche i protagonisti della serie sono belli che cresciuti. E infatti questo Volume 1 colpisce perché è sensibilmente più violento, più cupo e con toni spiccatamente ... Leggi su iodonna (Di venerdì 27 maggio 2022) E venne il giorno della quarta stagione di Stranger Things 4, dopo tredi latitanza torna oggi la serie culto di Netflix che fonde con successo fantascienza,, avventura, period drama e teen. Ma non tutta tutta, solo la prima parte composta da 7 episodi; gli ultimi due arriveranno il 1 luglio. Per tenere fede al format che l’ha resa popolare, si fa più complessa, più spaventosa, più citazionista, più nostalgica e quasi monumentale, gonfiando in dimensioni colossali contenuti, forma e durata. L’ultima puntata, di un’ora e quaranta, è a tutti gli effetti un film: la versione seriale del tipico blockbuster estivo da drive-in americano. In più, come il loro pubblico anche i protagonisti della serie sono belli che cresciuti. E infatti questo Volume 1 colpisce perché è sensibilmente più violento, più cupo e con toni spiccatamente ...

NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - chefgts81 : RT @NetflixIT: ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'anteprima esclu… - flazia24 : RT @NetflixIT: ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'anteprima esclu… - byb80 : RT @NetflixIT: ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'anteprima esclu… - MaggieOfMay : RT @NetflixIT: ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'anteprima esclu… -