Uomini e Donne: Maria de Filippi se la ride (Di giovedì 26 maggio 2022) Uomini e Donne, Maria de Filippi se la ride: queste ultime puntate del dating show di Canale 5 stanno davvero sorprendendo. Per questo rush finale Uomini e Donne sta regalando tantissimi colpi di scena e, specie come nell’ultima puntata, anche dei momenti quasi da soap opera. Mentre tutti sono in attesa della scelta di Veronica L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 26 maggio 2022)dese la: queste ultime puntate del dating show di Canale 5 stanno davvero sorprendendo. Per questo rush finalesta regalando tantissimi colpi di scena e, specie come nell’ultima puntata, anche dei momenti quasi da soap opera. Mentre tutti sono in attesa della scelta di Veronica L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - guerini_lorenzo : Grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa per la quotidiana testimonianza di impegno e cap… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - CoronaLupo : RT @OrtigiaP: Internet non perdona..registra tutto...un video di Pandora TV di @GiuliettoChiesa del 2015 quando le mamme ucraine del Donba… - giulianadevivo : @LaRobiErre Bah, non capisco il contrapporre diritti donne e sensibilità/risentimento uomini. Esistono uomini sensi… -