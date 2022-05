Ultime Notizie – Spazio, l’Asi punta ai nanosatelliti (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Agenzia Spaziale Italiana punta al settore dei nanosatelliti, presentando oggi il nuovo programma di sviluppo per tecnologie e missioni nanosatellitari, nel corso del workshop “Small is Beautiful”, organizzato nell’auditorium dell’Agenzia. L’obiettivo del programma – il cui nome è Alcor, come la stella della costellazione dell’Orsa maggiore, che simboleggia l’idea di guardare al futuro – è quello di porre il nostro Paese “in una condizione di consolidata leadership nel settore”, attraverso “opportuni investimenti” ripartiti tra missioni operative e sviluppo di tecnologie dedicate, garantendo “l’applicazione di standard tecnico-gestionali idonei” a queste tipologie di missioni caratterizzate da rapido ciclo di sviluppo, e “costi ridotti rispetto alle missioni tradizionali” spiega l’Asi. “Dai nanosatelliti arriva una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Agenzia Spaziale Italianaal settore dei, presentando oggi il nuovo programma di sviluppo per tecnologie e missioni nanosatellitari, nel corso del workshop “Small is Beautiful”, organizzato nell’auditorium dell’Agenzia. L’obiettivo del programma – il cui nome è Alcor, come la stella della costellazione dell’Orsa maggiore, che simboleggia l’idea di guardare al futuro – è quello di porre il nostro Paese “in una condizione di consolidata leadership nel settore”, attraverso “opportuni investimenti” ripartiti tra missioni operative e sviluppo di tecnologie dedicate, garantendo “l’applicazione di standard tecnico-gestionali idonei” a queste tipologie di missioni caratterizzate da rapido ciclo di sviluppo, e “costi ridotti rispetto alle missioni tradizionali” spiega. “Daiarriva una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 2… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - corona_tweet : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultimi dati. In #Italia altri 20.322 casi e 94 vittime. Effettuati 203.607 tamponi, tasso di positività a ci… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 262 i p… -