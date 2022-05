Ucraina, ultime notizie. Draghi: a Putin ho chiesto di sbloccare il grano (Di giovedì 26 maggio 2022) Telefonata tra il premier italiano e il presidente Russo. La Nato, intanto, avverte: «Nessuno può dire con certezza quando e come finirà questa guerra». Mentre Mosca sottolinea: nessun «gendarme mondiale» può fermare i paesi del mondo che vogliono perseguire una politica indipendente Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 26 maggio 2022) Telefonata tra il premier italiano e il presidente Russo. La Nato, intanto, avverte: «Nessuno può dire con certezza quando e come finirà questa guerra». Mentre Mosca sottolinea: nessun «gendarme mondiale» può fermare i paesi del mondo che vogliono perseguire una politica indipendente

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - simposioixprime : Ucraina ultime notizie. Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - DlymaMohamed2 : RT @DomaniGiornale: ???? #Draghi: 'Ho cercato #Putin per sbloccare i porti sul mar Nero e le forniture di grano. Per lui la crisi alimentare… - DomaniGiornale : ???? #Draghi: 'Ho cercato #Putin per sbloccare i porti sul mar Nero e le forniture di grano. Per lui la crisi aliment… - DomaniGiornale : ???? #Draghi: 'Se ho visto spiragli per la pace durante la telefonata con #Putin? No' Segui il liveblog ?? -