Scamacca Milan, il bomber neroverde per aspettare Ibra: il piano (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercato Milan: Scamacca per aspettare Ibrahimovic. I rossoneri tornano con decisione sul bomber del Sassuolo A maggior ragione dopo la decisione di operarsi di Ibrahimovic, il Milan è a caccia di un nuovo centravanti per la stagione 2022-23 (discorso Origi a parte). Il nome di Gianluca Scamacca ovviamente cattura le maggiori attenzioni, anche se il dialogo con il Sassuolo sinora ha portato solo dei piccoli passi avanti, ma ora si entra nella fase decisiva. Tutti i segnali portano in questa direzione. Maldini e Massara avrebbero dovuto incontrarsi con Carnevali a fine campionato ma per ora il summit non sarebbe ancora avvenuto ed è calato il silenzio. La sensazione è che le parti siano entrate nella fase più delicata, considerato che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercatoperhimovic. I rossoneri tornano con decisione suldel Sassuolo A maggior ragione dopo la decisione di operarsi dihimovic, ilè a caccia di un nuovo centravanti per la stagione 2022-23 (discorso Origi a parte). Il nome di Gianlucaovviamente cattura le maggiori attenzioni, anche se il dialogo con il Sassuolo sinora ha portato solo dei piccoli passi avanti, ma ora si entra nella fase decisiva. Tutti i segnali portano in questa direzione. Maldini e Massara avrebbero dovuto incontrarsi con Carnevali a fine campionato ma per ora il summit non sarebbe ancora avvenuto ed è calato il silenzio. La sensazione è che le parti siano entrate nella fase più delicata, considerato che ...

Advertising

carlolaudisa : Il nuovo attacco del #Milan. Origi allo sprint e presto l’offerta per Scamacca. #Calciomercato Oggi su ??… - Milannews24_com : Calciomercato Milan: Scamacca per aspettare Ibrahimovic. Il piano - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: La #roma vince la #ConferenceLeague 1-0 con gol di #zaniolo. Offerta dell’Inter per #dybala. #pogba prepara il ritorn… - gilnar76 : Calciomercato #Milan: c’è Arnautovic come alternativa a Scamacca #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - FraLauricella : La #roma vince la #ConferenceLeague 1-0 con gol di #zaniolo. Offerta dell’Inter per #dybala. #pogba prepara il r… -