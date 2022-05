Roma, Abraham: «Amore incredibile dei tifosi, meritavamo questa Coppa» (Di giovedì 26 maggio 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato dopo il successo in finale di Conference League contro il Feyenoord Tammy Abraham ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord. VITTORIA – «È difficile descrivere a parole quello che sta accadendo. Volevamo vincere il trofeo e sono contento di aver aiutato la Roma».Coppa – «Ora è il momento di festeggiare, spero di poter festeggiare con i tifosi a Roma e di continuare così». tifosi – «Dico grazie sin dal primo giorno, l’Amore è stato incredibile e sono felice di poter chiudere la stagione con un trofeo».TROFEO – «Non ci ho ancora pensato, però quando riguarderò la mia carriera e sono contento della storia che abbiamo fatto». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tammy, attaccante della, ha parlato dopo il successo in finale di Conference League contro il Feyenoord Tammyha parlato a Sky Sport dopo-Feyenoord. VITTORIA – «È difficile descrivere a parole quello che sta accadendo. Volevamo vincere il trofeo e sono contento di aver aiutato la».– «Ora è il momento di festeggiare, spero di poter festeggiare con ie di continuare così».– «Dico grazie sin dal primo giorno, l’è statoe sono felice di poter chiudere la stagione con un trofeo».TROFEO – «Non ci ho ancora pensato, però quando riguarderò la mia carriera e sono contento della storia che abbiamo fatto». L'articolo proviene ...

