Processo Ruby Ter, chiesti 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi (Di giovedì 26 maggio 2022) insieme alla confisca per immobili e conti La lunga requisitoria dell’accusa nel Processo Ruby Ter contro Silvio Berlusconi e altre 28 persone, si è conclusa con la richiesta di una pena a 6 anni per l’ex premier. La pena è per corruzione in atti giudiziari, a cui si aggiunge anche la richiesta di confisca dei 10.846.123 euro e delle 4 case che negli anni Berlusconi avrebbe dato alle «olgettine». Non finisce qui, perché il Consiglio dei ministri, che si è dichiarato parte civile in questo Processo, ha chiesto, attraverso l’avvocatura dello Stato il versamento da parte dell’ex premier di una provvisionale di 10 milioni di euro per i danni causati «dal discredito planetario» che il suo comportamento ha gettato sull’istituzione ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022) insieme alla confisca per immobili e conti La lunga requisitoria dell’accusa nelTer controe altre 28 persone, si è conclusa con la richiesta di una pena a 6per l’ex premier. La pena è per corruzione in atti giudiziari, a cui si aggiunge anche la richiesta di confisca dei 10.846.123 euro e delle 4 case che negliavrebbe dato alle «olgettine». Non finisce qui, perché il Consiglio dei ministri, che si è dichiarato parte civile in questo, ha chiesto, attraverso l’avvocatura dello Stato il versamento da parte dell’ex premier di una provvisionale di 10 milioni di euro per i dcausati «dal discredito planetario» che il suo comportamento ha gettato sull’istituzione ...

Advertising

matteosalvinimi : Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il “caso Ruby”. Ma basta, non se ne può più! 12 giug… - fanpage : Prosegue il processo sul caso Ruby Ter. Secondo la procura, Berlusconi 'decise di pagare per il silenzio e le menzo… - Agenzia_Ansa : I pm di Milano hanno chiesto 28 condanne, comprese quelle di Silvio Berlusconi e Karima El Mahroug, nel processo Ru… - dolores20943592 : RT @ilgiornale: Forse è un bene che la requisitoria del processo Ruby ter arrivi a tre settimane dai referendum sulla giustizia https://t.c… - 361_magazine : Processo Ruby Ter, chiesti 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi -