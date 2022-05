Origi Milan, si inserisce il Villarreal! Spagnoli in pressing sull’attaccante (Di giovedì 26 maggio 2022) Origi Milan, inserimento Villarreal che offre di più: lui mantiene la parola. Ma l’intesa definitiva non ci sarebbe ancora La Gazzetta dello Sport continua a non dare per fatto l’affare Origi-Milan. Secondo la rosea i dirigenti rossoneri stanno parlando da mesi con l’entourage del belga di Origini keniote. Ma l’intesa non è stata ancora finalizzata, inattesa che i cambiamenti nellaproprietà del club di via Aldo Rossi diventino ufficiali. In questa impasse si sarebbe inserito il Villarreal. Un’iniziativa per certi versi scomposta, con un’offerta economica al rialzo per il giocatore ed i suoi rappresentanti: un quadriennale da 4,5 milioni netti, superiore ai 4 milioni annui messi sul piatto dei vertici Milanisti. E inevitabilmente quest’ingresso in scena ha agitato le acque. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022), inserimento Villarreal che offre di più: lui mantiene la parola. Ma l’intesa definitiva non ci sarebbe ancora La Gazzetta dello Sport continua a non dare per fatto l’affare. Secondo la rosea i dirigenti rossoneri stanno parlando da mesi con l’entourage del belga dini keniote. Ma l’intesa non è stata ancora finalizzata, inattesa che i cambiamenti nellaproprietà del club di via Aldo Rossi diventino ufficiali. In questa impasse si sarebbe inserito il Villarreal. Un’iniziativa per certi versi scomposta, con un’offerta economica al rialzo per il giocatore ed i suoi rappresentanti: un quadriennale da 4,5 milioni netti, superiore ai 4 milioni annui messi sul piatto dei verticiisti. E inevitabilmente quest’ingresso in scena ha agitato le acque. ...

