Nuovi autovelox in arrivo, interessata la SS 186 da Monreale a Partinico, e la Palermo Sciacca (Di giovedì 26 maggio 2022) Nuovi autovelox in arrivo per tutta la provincia di Palermo. La decisione è stata presa dalla prefettura del capoluogo, al fine di ridurre gli incidenti legati all'alta velocità. È appena stato pubblicato il decreto del prefetto, il dott. Giuseppe Forlani, una volta sentiti i pareri e dopo una lunga istruttoria tenuta con Anas, Città metropolitana e Polstrada. E sono numerose le arterie stradali dove potranno essere installati gli autovelox. Si tratta in questo caso di dispositivi fissi di rilevamento. A partire da quelli che verranno collocati sulla statale 186, nel territorio di Monreale, in prossimità della frazione di Pioppo, e poi nel tratto che costeggia i comuni di Borgetto e Partinico. Anche la strada statale 624, la ...

