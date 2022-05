Non mancano mai le novità per l’ottimo Samsung Galaxy Watch4 (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono giunte due importanti novità inerenti il Samsung Galaxy Watch4 ed il Samsung Galaxy Z Fold 3. Il colosso sudcoreano ha da poco reso nota l’apertura di un programma beta proprio per quanto riguarda lo smartwatch ed adesso l’azienda è pronta per avviarlo. Gli utenti americani possono già registrarsi per ottenere la prima versione beta del wearable, che molto probabilmente apporterà diversi miglioramenti all’interfaccia personalizzata di Wear OS. Una volta che viene aperta l’app Samsung Members, si può subito dare un’occhiata alla voce ‘One UI Watch Beta’, oltre alla pagina apposita che illustrerà come il programma beta consentirà agli utenti di vedere in anteprima inedite funzioni e modifiche dell’interfaccia. Ben tre sono gli step da seguire per procedere al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono giunte due importantiinerenti iled ilZ Fold 3. Il colosso sudcoreano ha da poco reso nota l’apertura di un programma beta proprio per quanto riguarda lo smartwatch ed adesso l’azienda è pronta per avviarlo. Gli utenti americani possono già registrarsi per ottenere la prima versione beta del wearable, che molto probabilmente apporterà diversi miglioramenti all’interfaccia personalizzata di Wear OS. Una volta che viene aperta l’appMembers, si può subito dare un’occhiata alla voce ‘One UI Watch Beta’, oltre alla pagina apposita che illustrerà come il programma beta consentirà agli utenti di vedere in anteprima inedite funzioni e modifiche dell’interfaccia. Ben tre sono gli step da seguire per procedere al ...

Advertising

DavidPuente : 1/ Penso a quanti 'anonimi conigli' ho denunciato, individuando e provando la loro identità, per poi trovarmi un Pm… - Moodygirl_Nicky : Non solo stamattina è iniziata male la giornata, sono pure stata male a lavoro e mi mancano ancora 4 ore in ufficio… - cordella_f : RT @CulturaIdentita: 'Non è la #libertà che manca, mancano gli uomini liberi' scriveva Leo #Longanesi,l'inventore del #rotocalco, uno dei p… - Carla8iltn : Se non mi sbaglio ci sono BC, C, I.N, LK,S e F Mancano Hj e H ?? - stivgma_s : @yourblueyestell Guarda mi mancano tre puntate e non ho idea di cosa aspettarmi ?? non credo che lei finirà con Dohyeok ma bo vediamo -