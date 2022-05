Montemesola Finanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione di un asilo nido

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 26 maggio 2022) In continuità con quanto già realizzato negli anni dalle due passate amministrazioni delle quali l’attuale segue le orme, l’attenzione alle strutture scolastiche della nostra cittadina è sempre massima, prova ne è il fatto che, nonostante i numerosi interventi operati sin dal lontano 2010, sono in fase di conclusione i lavori effettuati presso l’edificio della scuola elementare “E. De Amicis” che prevedevano l’adeguamento dei bagni degli alunni secondo le norme più recenti ed altri lavori di piccola manutenzione edile. Nonostante ciò, l’attività dell’Amministrazione, grazie soprattutto all’encomiabile impegno degli uffici preposti, non si è fermata, al contrario si è fatta più incessante e frenetica nell’intento di intercettare i finanziamenti che, grazie al PNRR, sono stati messi a disposizione dei comuni italiani. La prima sfida alla quale si doveva far fronte, soprattutto per ...