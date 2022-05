Mercato Lazio, Sarri vuole Mertens. Ma è il Napoli la sua priorità - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di giovedì 26 maggio 2022) La Lazio monitora Dries Mertens Roma, 26 maggio 2022 - L'idea della Lazio per l'attacco porta il nome di Dries Mertens . Anzi Ciro, come è affettuosamente chiamato da tutti i tifosi del Napoli che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Lamonitora DriesRoma, 26 maggio 2022 - L'idea dellaper l'attacco porta il nome di Dries. Anzi Ciro, come è affettuosamente chiamato da tutti i tifosi delche ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lazio: #MarcosAntonio e #Romagnoli vicini. Contatti per #Caputo e #Vecino, nessuna conferma per ora sullo scambio… - sportmediaset : Juve, è Acerbi il sostituto di Chiellini: scambio con Rugani - marcoconterio : ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina… - chiapperfield : @fcin1908it Come quando Inter Lazio e il ritorno in champions aveva assicurato che erano al cento per cento le ulti… - junews24com : Sarri rinnova con la Lazio: l'ex Juve ha raggiunto l'intesa con Lotito - -