L’Iran invia greggio attraverso Italia e Croazia? Lo strano viaggio di una nave

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 maggio 2022) C’è una petroliera battente bandiera di Panama che fa la spola da due settimane nel Mar Adriatico, dallaall’, e poi di nuovo in. Dal 21 maggio è nel porto di Fiume. È la ARC 1, registrata a nome di una società di comodo delle Isole Marshall, la Silver Coast, e potrebbe trasportare petrolio iraniano, che sarebbe stato caricato prima di partire alla volta dell’Oriente per poi tornare sui suoi passi e dirigersi verso l’Europa. È partita a metà marzo dalla Malesia e attraversato il Mar Arabico, imboccato il Mar Rosso, passato il Canale di Suez e risalito il Mar Mediterraneo. Tra il 19 e il 20 maggio è entrata nel porto di Trieste, rimanendo nella Zona economica esclusivana per 1.858 minuti, poco meno di 31 ore. La rotta della ARC 1 (MarineTraffic)L’AZIENDA LEGATA ALI ...