"Irripetibile un governo con la sinistra". Ora Salvini esclude lo scenario (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader della Lega prende le distanze dall'ipotesi di altri governi di larghe intese e ricorda le priorità degli italiani Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader della Lega prende le distanze dall'ipotesi di altri governi di larghe intese e ricorda le priorità degli italiani

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'E' irripetibile un governo con la sinistra. Letta e il Pd insistono su ddl Zan e ius soli ed il M5S dice no al termovalo… - 12Sofi23 : RT @Agenzia_Ansa: 'E' irripetibile un governo con la sinistra. Letta e il Pd insistono su ddl Zan e ius soli ed il M5S dice no al termovalo… - Agenzia_Ansa : 'E' irripetibile un governo con la sinistra. Letta e il Pd insistono su ddl Zan e ius soli ed il M5S dice no al ter… - ulixtulix : @vitopetrocelli quell'idiota di Salvini fa cadere il governo più autonomo degli ultimi 20 anni VERISSIMO GOVERNO IRRIPETIBILE,PURTROPPO - eia58 : RT @cettinanicotina: Che bello sarebbe se il governo cadesse a pochi mesi di distanza dalla scadenza naturale! Se ne ricaverebbe l'irripeti… -