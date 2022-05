In rotazione radiofonica e in digitale “Solo un ricordo”, il nuovo singolo degli E.D.A (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Solo un ricordo” (Grey Light), il nuovo singolo degli E.D.A. “Solo un ricordo” è un pezzo che racconta le varie fasi di un innamoramento, toccando lievemente tutte le piccolezze del vivere insieme, come sottolinea la frase:“la mattina odiavi tutti pure me, anche quando ti portavo il caffè, facevi come chi ha mal di testa, e non si ricorda come ci si sente senza”. Spiega la band a proposito del brano:“Solo un ricordo ha una linea melodica quasi estiva perché fin dalla prima scrittura non c’era l’intenzione di darle un senso malinconico, ma sempre tendente alla speranza o alla positività. È canzone che puoi ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile ine inun” (Grey Light), ilE.D.A. “un” è un pezzo che racconta le varie fasi di un innamoramento, toccando lievemente tutte le piccolezze del vivere insieme, come sottolinea la frase:“la mattina odiavi tutti pure me, anche quando ti portavo il caffè, facevi come chi ha mal di testa, e non si ricorda come ci si sente senza”. Spiega la band a proposito del brano:“unha una linea melodica quasi estiva perché fin dalla prima scrittura non c’era l’intenzione di darle un senso malinconico, ma sempre tendente alla speranza o alla positività. È canzone che puoi ...

