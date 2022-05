Hai le spalle strette? Ecco cosa potresti indossare in primavera (Di giovedì 26 maggio 2022) Se hai le spalle strette e non sai cosa potresti indossare in questa primavera, Ecco dei consigli che potrebbero tornarti utili. Le spalle strette – esattamente come quelle larghe ed imponenti – non sono assolutamente da considerare un difetto. Sono una caratteristica come tante altre. C’è un però: quando la parte superiore è minuta, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 26 maggio 2022) Se hai lee non saiin questadei consigli che potrebbero tornarti utili. Le– esattamente come quelle larghe ed imponenti – non sono assolutamente da considerare un difetto. Sono una caratteristica come tante altre. C’è un però: quando la parte superiore è minuta, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

reportrai3 : Borsellino mi disse: “hai messo le mani su dei personaggi particolari, quindi di solito Cosa Nostra quando tu gli t… - TeeioIoete : RT @AnnalisaNocera1: Oggi ero seduta al tavolino di un caffè.D'un tratto entra una ragazza di circa 18 anni.Bellina con la gonnellina bianc… - catiuz92 : @AXBproduction @AXBproduction in totale serenità ti vorrei ricordare che per il 1° mese, a parte prendere sulle spa… - _nikila04 : @nomatter00__ @Leenoleeyesss e lo so ,ma ricorda hai anche 4 spalle su cui contare hihihi MUAH - geppodanese : @laSirenetta14 : 'hai perso massa muscolare sulle spalle e sulle braccia' Io: -