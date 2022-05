Giarrusso lascia il M5s: “Conte si dovrebbe vergognare” (Di giovedì 26 maggio 2022) «Non sono io che lascio il M5s, perché già so la delusione di tante persone che mi stimano e mi vogliono bene, e so che farò la gioia di tante persone che nel mio partito mi hanno combattuto – spiega Dino Giarrusso – avevo chiesto le primarie per la candidatura alla Regione Siciliana ed è stato fatto subito un comunicato in cui si diceva che era una mia posizione personale, quasi a volermi fermare». Il dibattito Conte-Giarrusso Dino Giarrusso decide di lasciare il Movimento cinque stelle, ma la decisione è stata difficile e il suo addio ancora più turbolento per via della discussione con Giuseppe Conte, come riporta Il Giornale. «Tra i valori perduti c’era per esempio la democrazia diretta. Cosa è rimasto di questo? Conte ha fatto una struttura verticistica e c’è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) «Non sono io che lascio il M5s, perché già so la delusione di tante persone che mi stimano e mi vogliono bene, e so che farò la gioia di tante persone che nel mio partito mi hanno combattuto – spiega Dino– avevo chiesto le primarie per la candidatura alla Regione Siciliana ed è stato fatto subito un comunicato in cui si diceva che era una mia posizione personale, quasi a volermi fermare». Il dibattitoDinodecide dire il Movimento cinque stelle, ma la decisione è stata difficile e il suo addio ancora più turbolento per via della discussione con Giuseppe, come riporta Il Giornale. «Tra i valori perduti c’era per esempio la democrazia diretta. Cosa è rimasto di questo?ha fatto una struttura verticistica e c’è ...

