Fognini si ritira | Trevisan avanti Oggi Sinner e ' Ceck'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Un mercoledì di rimpianti al Roland Garros per Fabio, uscito di scena al secondo turno per un problema al polpaccio mentre era sotto 4 - 6 6 - 7(2) 2 - 3 contro l'olandese Botic Van de ...

Advertising

infoitsport : Roland Garros: Fognini si ritira e saluta al secondo turno, avanza Trevisan - Sportmediaset - infoitsport : Roland Garros 2022, Fognini-Van de Zandschulp (4-6 6-7 2-3) oggi: l'azzurro si ritira | Meteo Parigi 25 maggio - S1Tv : Fognini si ritira al secondo turno al Roland Garros - Italian : Roland Garros: infortunio al polpaccio, Fognini si ritira - Daniele20052013 : Roland Garros: infortunio al polpaccio, Fognini si ritira -

Un mercoledì di rimpianti al Roland Garros per Fabio, uscito di scena al secondo turno per un problema al polpaccio mentre era sotto 4 - 6 6 - 7(2) 2 - 3 contro l'olandese Botic Van de Zandschulp, n.29 Atp. Alexander Zverev e l'astro nascente ...Diretta Roland Garros 2022/ Video streaming tv:si, Nadal avanti Più insidioso, ma non meno superabile, l'ostacolo che attende Lorenzo Sonego: a caccia del definitivo salto di qualità ...Un mercoledì di rimpianti al Roland Garros per Fabio Fognini, uscito di scena al secondo turno per un problema al polpaccio mentre era sotto 4-6 6-7(2) 2-3 contro l‘olandese Botic Van de Zandschulp, n ...Getty Images. TABELLONE MASCHILE. Il secondo turno si rivela l'ultimo di Fabio Fognini al Roland Garros 2022. Nel secondo parziale, Trevisan subisce subito il break, ma rimedia al game successivo e, a ...