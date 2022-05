Festa Roma | Mourinho firma le bandiere dei tifosi dal bus scoperto

Advertising

TuttoMercatoWeb : #Zaniolo senza freni alla festa della #Roma, canta con i tifosi: '#Lazio, vaffan**lo!' ?? @dariomarchetti7 - pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Dayline1993 : RT @sportface2016: #Roma | Vice #Mourinho canta '#Pinto portaci #Dybala' durante la festa (VIDEO) - m_fabiosixthree : RT @saIva___: Alla festa del Milan cori e striscioni contro l’Inter e il turco? Inchiesta della Procura federale, onda di indignados tra tv… -

Non solo sciarpe, bandiere e cori. Nella notte dellaper la conquista della Conference League da parte dellac'è stato anche spazio per il sangue. Due episodi distinti che hanno macchiato la gioia dei tifosi giallorossi. Due agguati in piena ..., delirio giallorosso per le strade della Capitale ma pure le inevitabili polemiche. Durante la sfilata del pullman dellai tifosi hanno intonato cori contro i rivali cittadini. E Nicolò ...Non solo sciarpe, bandiere e cori. Nella notte della festa per la conquista della Conference League da parte della Roma c’è stato anche spazio per il sangue. Due episodi distinti ...Per la Roma questo ed altro. La festa all'Olimpico per la conquista della Conference League da parte dei giallorossi ha anche risvolti... sexy. Un video diventato virale in rete mostra ...