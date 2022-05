Draghi chiama Putin: "Sbloccate il grano ucraino". Garanzie sul gas all’Italia (Di giovedì 26 maggio 2022) La Russia continuerà a garantire una fornitura «ininterrotta» di gas all’Italia . Forse è questa l'unica buona notizia emersa dal colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Mario Draghi. Il dialogo,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 26 maggio 2022) La Russia continuerà a garantire una fornitura «ininterrotta» di gas. Forse è questa l'unica buona notizia emersa dal colloquio telefonico tra Vladimire Mario. Il dialogo,...

