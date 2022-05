Don Massimo, posso chiamarla Don Matteo? (Di giovedì 26 maggio 2022) Raoul Bova Et voilà, il problema è risolto. Nell’ultima puntata di Don Matteo 13, in onda questa sera su Rai 1, è stato svelato il vero nome di Don Massimo, il personaggio di Raoul Bova che è andato a sostituire nella canonica di Spoleto il famoso prete in biciletta interpretato da Terence Hill. E indovinate un po’? Don Massimo all’anagrafe si chiama proprio Matteo, di cognome Mezzanotte: il titolo della fiction Lux Vide è dunque salvo e lo si potrà usare senza problemi anche in futuro. Che il finale di stagione avrebbe smosso le acque era chiaro già dal titolo della decima ed ultima puntata, Dimenticando Matteo. Un titolo enfatico, fin troppo audace, perchè se è vero che con Raoul Bova la fiction non ha perso ascolti né smalto, l’idea di dimenticare il primo vero Don Matteo resta ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 maggio 2022) Raoul Bova Et voilà, il problema è risolto. Nell’ultima puntata di Don13, in onda questa sera su Rai 1, è stato svelato il vero nome di Don, il personaggio di Raoul Bova che è andato a sostituire nella canonica di Spoleto il famoso prete in biciletta interpretato da Terence Hill. E indovinate un po’? Donall’anagrafe si chiama proprio, di cognome Mezzanotte: il titolo della fiction Lux Vide è dunque salvo e lo si potrà usare senza problemi anche in futuro. Che il finale di stagione avrebbe smosso le acque era chiaro già dal titolo della decima ed ultima puntata, Dimenticando. Un titolo enfatico, fin troppo audace, perchè se è vero che con Raoul Bova la fiction non ha perso ascolti né smalto, l’idea di dimenticare il primo vero Donresta ...

