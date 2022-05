Dan Friedkin si scioglie dopo la vittoria della Conference League | “Emozione enorme | la città lo meritava”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Visibilmente emozionato e con un sorriso che poche volte si era visto sin dal suo sbarco a Roma. Danè raggianteche la sua squadra è riuscita a trionfare con il Feyenoord e a conquistare la. L'incontro con il presidente giallorosso avviene nella pancia dello stadio di Tirana equasi due anni dal closing per l'acquisto del club sinel parlare con i cronisti: “È un', sono molto contento che la Roma sia tornata a vinceretutto questo tempo, lola tifoseria, lolae lola squadra. È un giorno importante per la Roma, so che lo aspettavate da tanto tempo. È stato un grande ...