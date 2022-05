Cosa mangiare in estate per stare bene (Di giovedì 26 maggio 2022) Cosa mangiare in estate? Di tutto (o quasi), ma nel modo giusto. Con il caldo le esigenze del nostro organismo cambiano completamente: deve mantenere costante la temperatura interna mentre quelle esterne si alzano e, per compensare il sudore che produce per riuscirci, ha bisogno di acqua e dei sali minerali che contiene che servono a regolare il sistema nervoso, muscolare, la pressione sanguina. L'acqua di cui ha bisogno è quella che beviamo ma anche quella contenuta nei cibi che mangiamo. Se scelti bene, infatti, gli alimenti possono rivelarsi il miglior alleato per combattere quel brutto senso di spossatezza che ci accompagna nelle giornate estive. Stesso discorso vale per le cotture, che possono acuire o diminuire la stanchezza e la mancanza di voglia di fare dovute alla calura estiva. Ecco perché e 5 regole da ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 maggio 2022)in? Di tutto (o quasi), ma nel modo giusto. Con il caldo le esigenze del nostro organismo cambiano completamente: deve mantenere costante la temperatura interna mentre quelle esterne si alzano e, per compensare il sudore che produce per riuscirci, ha bisogno di acqua e dei sali minerali che contiene che servono a regolare il sistema nervoso, muscolare, la pressione sanguina. L'acqua di cui ha bisogno è quella che beviamo ma anche quella contenuta nei cibi che mangiamo. Se scelti, infatti, gli alimenti possono rivelarsi il miglior alleato per combattere quel brutto senso di spossatezza che ci accompagna nelle giornate estive. Stesso discorso vale per le cotture, che possono acuire o diminuire la stanchezza e la mancanza di voglia di fare dovute alla calura estiva. Ecco perché e 5 regole da ...

