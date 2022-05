Charlene di Monaco rompe il silenzio e parla della sua malattia (Di giovedì 26 maggio 2022) La principessa Charlene di Monaco ha parlato per la prima volta della sua battaglia per la salute durata un anno. La moglie del principe Alberto ha ammesso che è stata “lunga, difficile e così dolorosa“. La principessa, che da poco ha ripreso a mostrarsi in pubblico, ha concesso delle rare dichiarazioni dopo mesi di silenzio. La reale, che è apparsa martedì sera con la figlia di 7 anni, la principessa Gabrielle, ad un evento della settimana della moda a Monte-Carlo, ha detto qualcosa di sé ai media locali. rompendo il silenzio dopo mesi in cui l’opinione pubblica ha temuto per le sue condizioni, ha detto di “essere ancora fragile“. AnsaDal suo ritorno nel Principato di Monaco a marzo, dopo un soggiorno di quattro mesi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 26 maggio 2022) La principessadihato per la prima voltasua battaglia per la salute durata un anno. La moglie del principe Alberto ha ammesso che è stata “lunga, difficile e così dolorosa“. La principessa, che da poco ha ripreso a mostrarsi in pubblico, ha concesso delle rare dichiarazioni dopo mesi di. La reale, che è apparsa martedì sera con la figlia di 7 anni, la principessa Gabrielle, ad un eventosettimanamoda a Monte-Carlo, ha detto qualcosa di sé ai media locali.ndo ildopo mesi in cui l’opinione pubblica ha temuto per le sue condizioni, ha detto di “essere ancora fragile“. AnsaDal suo ritorno nel Principato dia marzo, dopo un soggiorno di quattro mesi ...

