Calciomercato Napoli, primo colpo: tutto fatto per Olivera (Di giovedì 26 maggio 2022) . L’esterno arriva dal Getafe Dopo le visite mediche sostenute di due giorni fa, Mathias Olivera è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Definiti e ultimati, riporta Sky Sport anche gli ultimi dettagli con il Getafe. Ora manca solo l’annuncio sull’acquisto dell’esterno che arriverà per 15 milioni comprensivi di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) . L’esterno arriva dal Getafe Dopo le visite mediche sostenute di due giorni fa, Mathiasè sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del. Definiti e ultimati, riporta Sky Sport anche gli ultimi dettagli con il Getafe. Ora manca solo l’annuncio sull’acquisto dell’esterno che arriverà per 15 milioni comprensivi di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - NCN_it : Sportitalia – Deulofeu-Napoli, altri contatti; per Mertens ci sarà un nuovo vertice #Deulofeu #Napoli #contatti… - SeEarn : Sportitalia – Deulofeu-Napoli, altri contatti; per Mertens ci sarà un nuovo vertice #Deulofeu #Napoli #contatti… - CalcioNews24 : #Napoli, tutto fatto per #Olivera - MondoNapoli : SKY, Olivera al Napoli - Risolti gli ultimi dettagli, manca solo l'ufficialità: i dettagli dell'affare -… -