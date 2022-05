Boxe | Europei Elite 2022 | Cavallaro e Mouhiidine accedono ai quarti di finale

(Di giovedì 26 maggio 2022) Otto azzurri approdano aidideglidiin corso di svolgimento presso lo Sports and Concerts Complex di Yerevan. Si tratta di Salvatore(71 kg), che ha battuto 3-2 l’israeliano Kapuler. Sfiderà per l’accesso alle semifinali l’inglese Akbar. Successo anche per Abbes(92 kg), che si è sbarazzato per 5-0 del francese Bouafia. Adesso l’argento mondiale se la vedrà con il georgiano Tchigladze. Fuori agli ottavi Giacomo Micheli (67 kg), battuto 5-0 dal polacco Durkacz e Dmytro Tonyshev (+92 kg), eliminato 5-0 dal georgiano Begarde. SportFace.

Salvatore Cavallaro continua a strabiliare agli2022 die conquista una splendida vittoria, che vale la qualificazione ai quarti di finale della categoria fino a 71 kg. Il nostro peso superwelter ha confezionato una superba prestazione ...Aziz Abbes Mouhiidine ha esordito in maniera brillante agli2022 di, sconfiggendo il francese Soheb Bouafia con verdetto unanime (5 - 0: cinque 30 - 27) e qualificandosi così ai quarti di finale della categoria fino a 92 kg. Il pugile italiano è ...Niente da fare per Dmitro Tonyshev all'esordio negli Europei di boxe 2022 in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Per lui già finita la rassegna continentale, in virtù della sconfitta per verde ...Per Giacomo Micheli (67 kg) gli Europei di boxe 2022 in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia, si sono già conclusi. Il polacco Damian Durkacz, superiore in maniera netta, lo sconfigge per verdet ...