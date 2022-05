Basket femminile, Francesca Dotto è ufficialmente una nuova giocatrice della Virtus Eirene Ragusa (Di giovedì 26 maggio 2022) Negli ultimi giorni si erano intensificate le voci riguardo al trasferimento alla Virtus Eirene Ragusa di Francesca Dotto, playmaker della Nazionale Italiana di Basket femminile la cui separazione dalla Famila Schio era ormai data per certa. Quest’oggi è arrivata anche l’ufficialità: Dotto sarà una nuova giocatrice di Ragusa a partire dalla prossima stagione; l’azzurra ha inoltre già avuto modo di relazionarsi con il nuovo staff e, in generale, l’ambiente che la attende verso fine agosto per preparare insieme la nuova stagione. Francesca Dotto lascia la Famila Schio da capitane e dopo aver conquistato tre scudetti, tre Coppe Italia e ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Negli ultimi giorni si erano intensificate le voci riguardo al trasferimento alladi, playmakerNazionale Italiana dila cui separazione dalla Famila Schio era ormai data per certa. Quest’oggi è arrivata anche l’ufficialità:sarà unadia partire dalla prossima stagione; l’azzurra ha inoltre già avuto modo di relazionarsi con il nuovo staff e, in generale, l’ambiente che la attende verso fine agosto per preparare insieme lastagione.lascia la Famila Schio da capitane e dopo aver conquistato tre scudetti, tre Coppe Italia e ...

