Balneari | Bonelli | ' salvati abusi edilizi nelle spiagge | inaccettabile'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "L'accordo sul ddl Concorrenza raggiunto tra governo e maggioranza sul demanio marittimo è una sanatoria degli. Dalla lettura del testo, si evince che i gestori degli stabilimentiche hanno commessonon subiranno la decadenza della concessione come previsto dall'art. 47 del codice della navigazione. Il testo, infatti, non prevede tra i criteri della legge delega per rilasciare la concessione quello di non aver commesso”. Così il co-portavoce di Europa Verde, Angelo. “Si prevede, invece, che il rilascio della concessione possa avvenire in deroga al codice della navigazione che, proprio all'art.47, prevede la decadenza dalla concessione per quei concessionari che hanno compiuto gravi ...

... lo Stato incassa ogni anno, dalle concessioni, 100 milioni di euro, con un'evasione che si aggira intorno al 50%. Siamo capaci tutti - ha concluso- a fare gli imprenditori a così ...Roma, 20 mag. " "Si è aperta in Parlamento una battaglia che evidenzia come la lobby delleabbia condizionato fino ad oggi, in maniera trasversale, la politica del nostro Paese. Non ...Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "L'accordo sul ddl Concorrenza raggiunto tra governo e maggioranza sul demanio marittimo è una sanatoria degli abusi edilizi. Dalla lettura del testo, si evince che i gesto ...Roma, 20 mag. Adnkronos) – “Si è aperta in Parlamento una battaglia che evidenzia come la lobby delle balneari abbia condizionato fino ad oggi, in maniera trasversale, la politica del nostro Paese. No ...