Balneari, accordo in maggioranza sulle concessioni: ma per calcolare gli indennizzi servirà un nuovo decreto (Di giovedì 26 maggio 2022) Balneari, trovata l'intesa di maggioranza sulle concessioni. Come spiegato da vari partecipanti alla riunione con il governo, il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 26 maggio 2022), trovata l'intesa di. Come spiegato da vari partecipanti alla riunione con il governo, il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli...

Advertising

Agenzia_Ansa : Non c'è ancora accordo nella maggioranza sulle concessioni balneari. Il nodo è la definizione del valore residuo su… - ilmessaggeroit : Balneari, accordo in maggioranza sulle concessioni: ma per calcolare gli indennizzi servirà un nuovo decreto - crisa_giuliani : RT @l_angiolini: 4 giorni per trovare un accordo per #balneari O voto su testo originale ????non si trovi accordo #Salvini vai che ce l… - singerel : RT @Phastidio: Una soluzione assolutamente creativa e inimmaginabile! La 'resistenza' si sposta ai decreti attuativi, come sanno anche i sa… - ilSipontinoNet : ? CONCESSIONI BALNEARI ?? Trovato accordo sugli indennizzi #balneari -