Avellino | è morto l’ex premier Ciriaco De Mita

Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - MediasetTgcom24 : Nusco (Avellino), morto Ciriaco De Mita ex premier e leader della Dc #demita #ciriacodemita - NATOlizer : Avellino, morto Ciriaco De Mita: ex premier e leader della Dc - Capobianco2005C : RT @ottopagine: È morto l'ex premier e segretario della Dc Ciriaco De Mita. Aveva 94anni #Avellino - Faliaa62 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abitazione… -

L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, èquesta mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di. Lo ha reso noto il vice sindaco, Walter Vigilante. Scompare così, a 94 anni, uno dei protagonisti della Prima Repubblica. L'...L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita , èquesta mattina, 26 maggio, nella casa di cura Villa dei Pini di. De Mita era stato sottoposto a febbraio scorso a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una ...L’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini (e non nella sua abitazione di Nusco, come inizialmente pubblicato ...Si è spento all’età di 94 anni Luigi Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco, ex presidente del Consiglio dei Ministri nonché segretario della Democrazia Cristiana. De Mita è morto, in prima mattinata, nell ...