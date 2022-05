Anna Tatangelo parla della molestia di cui è stata vittima | La tragica confessione della cantante

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 26 maggio 2022), é in questi giorni su tutti i giornali di gossip per la presunta fine del suo rapporto con Livio Cori. La, ormai diventata anche famoso volto televisivo, si è lasciata andare ad una durariguardo ad unadi cui è. Le sue parole hanno commosso i fan. Prima la discussa storia con il suo collega Gigi D’Alessio; poi la travagliata relazione con il rapper Livio Cori giunta presumibilmente al capolinea in questi giorni.sembra non avere pace riguardo alla sua vita privata e ultimamente si è lasciata andare ad una triste(fonte web)Ha da poco concluso la sua ultima puntata del programma che ...