Advertising

950Alpa : RT @ChiranAngelgela: Afghanistan: sale a 16 il numero dei morti in attacchi a minibus e moschea - Ultima Ora - ANSA #Afghanistan senza… - Piergiulio58 : Afghanistan: sale a 16 numero morti attacchi a minibus e moschea Polizia, i feriti sono 32. Attentati di ieri riven… - iconanews : Afghanistan: sale a 16 numero morti attacchi a minibus e moschea -

Agenzia ANSA

E' aumentato ad almeno 16 il bilancio delle vittime dei quattro attentati che hanno colpito ieri tre minibus e una moschea in: lo hanno reso noto oggi la polizia. Almeno 10 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di tre bombe piazzate su altrettanti minibus nella città di Mazar - ...... 25 maggio nelleitaliane), Militello Mirto ha scelto 50 scatti, realizzati tra il 2009 e il ... Odyssey Dawn, Unified Protector, Mare Nostrum, ISAF e RS in. Nella 13° Giornata del ... Afghanistan: sale a 16 numero morti attacchi a minibus e moschea - Asia KABUL, 26 MAG - E' aumentato ad almeno 16 il bilancio delle vittime dei quattro attentati che hanno colpito ieri tre minibus e una moschea in Afghanistan: lo hanno reso noto oggi la polizia. (ANSA) ...Secondo un gruppo di osservatori, la maggior parte degli afghani non può permettersi di acquistare cibo a sufficienza per sfamarsi. Numerosi Paesi, organizzazioni e istituzioni internazionali hanno ri ...